Память жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе

14:34, 27 ноября 2024, ПАИ

Торжественное памятное мероприятие «Только память не забыла…» прошло у обелиска и мемориала «Скорбящая псковитянка» в Порховском районе в День памяти жителей деревни Красуха в честь 81-летия со дня трагедии. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»

































Заупокойную литию по погибшим и убиенным в нечеловеческих муках совершил благочинный Порховского церковного округа Псковской епархии иерей Виктор Шелухов.

Обращение первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой к порховичам зачитала заместитель председателя комитета по социальной защите населения региона Татьяна Николаева.

Кроме того, к присутствующим обратился глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов. Он подчеркнул, что до сих пор не известно точное число погибших от рук фашистов в этом месте людей.

«Прошло почти 80 лет, и казалось, фашизм был уничтожен. Сегодня наши ребята достойно доказывают, что русский народ непоколебим. Да, трудно, тяжело, но победа будет за нами, потому что мы русские, проживаем на русской земле и для нас понятие защиты Отечества свято!» – отметил он.

Далее выступил председатель областного Совета ветеранов войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Николай Груздов.

Добавим, что в мероприятии приняли участие военнослужащие псковской дивизии, представители администрации округа, члены Порховского совета ветеранов, волонтёры «Движения первых», юнармейцы, студенты, школьники и педагоги.

Напомним, что деревня Красуха была сожжена нацистами вместе с жителями 27 ноября 1943 года. В годы Великой Отечественной войны через дорогу от деревни находился лагерь для военнопленных. В это время в районе активно действовали партизаны.