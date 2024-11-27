Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Память жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе

Торжественное памятное мероприятие «Только память не забыла…» прошло у обелиска и мемориала «Скорбящая псковитянка» в Порховском районе в День памяти жителей деревни Красуха в честь 81-летия со дня трагедии. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

  • Память жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Память жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Память жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Память жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Память жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Память жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Память жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Память жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Память жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Память жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Память жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Память жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Память жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Память жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Память жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Память жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Память жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе
    Фото: газета «Порховский вестник»

Заупокойную литию по погибшим и убиенным в нечеловеческих муках совершил благочинный Порховского церковного округа Псковской епархии иерей Виктор Шелухов.

Обращение первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой к порховичам зачитала заместитель председателя комитета по социальной защите населения региона Татьяна Николаева.

Кроме того, к присутствующим обратился глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов. Он подчеркнул, что до сих пор не известно точное число погибших от рук фашистов в этом месте людей.

«Прошло почти 80 лет, и казалось, фашизм был уничтожен. Сегодня наши ребята достойно доказывают, что русский народ непоколебим. Да, трудно, тяжело, но победа будет за нами, потому что мы русские, проживаем на русской земле и для нас понятие защиты Отечества свято!» – отметил он.

Далее выступил председатель областного Совета ветеранов войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Николай Груздов.

Добавим, что в мероприятии приняли участие военнослужащие псковской дивизии, представители администрации округа, члены Порховского совета ветеранов, волонтёры «Движения первых», юнармейцы, студенты, школьники и педагоги.

Напомним, что деревня Красуха была сожжена нацистами вместе с жителями 27 ноября 1943 года. В годы Великой Отечественной войны через дорогу от деревни находился лагерь для военнопленных. В это время в районе активно действовали партизаны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 ноября 2024

Какие методики используют в центре «Ручей» для борьбы с зависимостями, рассказал его главврач
27 ноября 2024

Когда человек оказывается на «дне» из-за зависимости, рассказал психолог
27 ноября 2024

Более 20 классов закрыты в Псковской области на карантин
27 ноября 2024

Столетний часовой механизм на колокольне Троицкого собора в Пскове восстановили энтузиасты
27 ноября 2024

Память жителей деревни Красуха почтили в Порховском районе
27 ноября 2024

Россияне имеют право отказаться от работы в новогодние каникулы – юрист
27 ноября 2024

Пятикурсники-психологи ПсковГУ исследуют особенности когнитивной сферы студентов младших курсов
27 ноября 2024

50% псковичей поддерживают запрет езды на электросамокатах до 16 лет

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...