Псковичи участвуют в первенстве СЗФО по волейболу
Псковичи принимают участие в первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по волейболу среди юношей и девушек до 18 лет. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.
Соревнования среди девушек проходят в Череповце. Участвуют девять команд из Вологодской, Новгородской, Псковской, Ярославской, Мурманской, Ленинградской, Архангельской и Калининградской областей, а также Карелии. В первой игре соревнований псковички уступили команде Вологодской области – 0:3 (12:25; 6:25; 14:25). Завтра, 28 ноября, сборная Псковской области сыграет с командой Карелии, начало в 12:00.
У юношей окружной турнир проходит в Вологде. В нём участвуют девять команд из Ленинградской, Ярославской, Калининградской, Псковской, Вологодской, Новгородской и Мурманской областей, а также Коми и Карелии.
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