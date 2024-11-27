Какие методики используют в центре «Ручей» для борьбы с зависимостями, рассказал его главврач

15:37, 27 ноября 2024, ПАИ

С какими видами зависимостей борются в центре реабилитации и психологической поддержки «Ручей» и с помощью каких методик, рассказал главный врач, психолог-консультант, руководитель программ центра Владимир Молдован в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Реабилитационный центр «Ручей» работает уже около 20 лет. Мы оказываем помощь зависимым от алкоголя, наркотиков и работаем с игровой зависимостью. Также мы работаем с родственниками зависимых людей, потому что, когда в семье появляется зависимый человек, близкие страдают не меньше», – пояснил он.

При этом в центре проводится именно психологическая реабилитация, а не медикаментозная. «Мы работаем с психикой зависимых людей, используем различные психотерапевтические инструменты: консультации, лекции, семинары. Терапию ведут психологи, консультанты по химическим зависимостям. Также мы используем православные традиции в реабилитации, поскольку мы сами православные и посещаем службу, проводим паломнические поездки», – рассказал Владимир Молдован.