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Когда человек оказывается на «дне» из-за зависимости, рассказал психолог

Когда зависимый человек достигает своего дна, после которого осознаёт потребность в реабилитации, рассказал главный врач, психолог-консультант, руководитель программ центра реабилитации и психологической поддержки «Ручей» Владимир Молдован в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Когда человек оказывается на «дне», рассказал психолог. Фото: ПАИ

«Реабилитация и то, чем мы занимаемся, по факту это психологическая коррекция. В нашем понимании реабилитация – это работа с психикой человека, чтобы поменять его картину мира и чтобы она приносила ему приятные чувства. Мы стараемся сделать так, чтобы ему не нужно было менять свою картину мира алкоголем и наркотиками, а чтобы ему и так было хорошо, чтобы он был счастливым», – пояснил он.

Реабилитационная работа проводится с каждым человеком индивидуально. Одновременно в центре реабилитацию могут проходить 20–25 человек, подчеркнул Владимир Молдован.

«Приходят и обращаются за помощью очень индивидуально. Кто-то доходит действительно до своего дна. Дно, кстати, у каждого своё. У кого-то это может быть лишение работы, развод, кто-то сидел в тюрьме и так далее. И человек принимает решение, что всё, он уже много употребляет, у него проблемы с алкоголем или наркотиками, и он обращается за помощью. Для кого-то это дно – когда начальник сделал замечание, что человек постоянно опаздывает. А работник это делает из-за того, что, например, постоянно употребляет алкоголь вечером. И человек понимает, что у него проблемы с алкоголем, а семья, карьера пока не разрушены. Именно тогда он обращается, осознаёт, что есть проблема с зависимостью и ему эту проблему надо решать», – пояснил гость студии.

По его словам, чтобы обратиться за помощью, человек должен прочувствовать, что у него есть проблемы из-за употребления алкоголя или наркотиков. «Если он уверен, что у него нет проблем из-за употребления, то смысла ему обращаться за помощью тоже нет», – заключил психолог.

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