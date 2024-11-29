Подавленная у человека зависимость проявляется болезнью замороженных чувств – психолог

16:21, 27 ноября 2024, ПАИ

Подавленная у человека зависимость проявляется болезнью замороженных чувств, рассказал главный врач, психолог-консультант, руководитель программ центра реабилитации и психологической поддержки «Ручей» Владимир Молдован в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Зависимость – это заболевание, которое не лечится в плане того, что, если человек заболел алкоголизмом или наркоманией, он никогда не сможет остановиться. Одна из характеристик зависимостей, на примере алкоголизма, – невозможность контроля употребления алкоголя. Он чуть-чуть выпил и начинает пить всё больше и больше. Он сталкивается с проблемами, но контролировать не может», – пояснил специалист.

По словам эксперта, если обычный человек может выпить немного, например на праздник, и остановиться из-за возможных негативных последствий, то зависимый человек никак не сможет это контролировать.

«Поскольку зависимость – это неизлечимое заболевание, то в любом случае, если человек даже пройдёт реабилитацию и начнёт выздоравливать, он не сможет контролировать, захочет выпить больше и больше и опять войдёт в эту зависимость», – подчеркнул специалист.

Сам процесс выздоровления – постоянный процесс, отметил Владимир Молдован. «Он включает в себя, во-первых, когда человек отказывается от употребления алкоголя и наркотиков. Второй момент – он делает определённые действия, чтобы работать со своей психикой и душой, чтобы работать с тягой. Через определённое количество времени тяга уходит, но зависимость периодически активничает, и человек ощущает активность своей зависимости. Это проявляется как так называемая болезнь подавленных чувств и замороженных эмоций. Как правило, она проявляется в виде недовольства, неудовлетворения, раздражительности. Когда человек воздерживается от алкоголя и употребления наркотиков непродолжительное время, он становится злой. Эта злость, раздражение – это и есть проявление зависимости», – заключил эксперт.