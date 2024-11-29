15-летний пскович несколько раз расплатился чужой картой

16:33, 27 ноября 2024, ПАИ

15-летний пскович несколько раз расплатился чужой картой, которую нашёл на улице. Теперь он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.



Днем 26 октября подросток обнаружил на одной из улиц Пскова утерянную потерпевшей банковскую карту, после чего совершил несколько покупок, похитив таким образом с банковского счета потерпевшей больше пяти тысяч рублей.



Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.



Санкция статьи, по которой обвиняется подросток, предусматривает различные виды наказания, в том числе лишение свободы на срок до 6 лет. Уголовная ответственность по указанной статье Уголовного кодекса Российской Федерации наступает с 14 лет.