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Пациентов «Ручья» учат находить удовольствие вне наркотиков, азартных игр и алкоголя – Владимир Молдован

Пациентов «Ручья» учат находить удовольствие вне наркотиков, азартных игр или алкоголя, рассказал главный врач, психолог-консультант, руководитель программ центра реабилитации и психологической поддержки «Ручей» Владимир Молдован в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Владимир Молдован. Фото: ПАИ

«Важно понимать, что есть такое понятие, как принцип удовольствия. И мы понимаем, что человек употребляет алкоголь, чтобы получить удовольствие. Мы учим человека фокусировать внимание на этом принципе и своих потребностях, развивать эти потребности и развивать способы удовлетворения этих потребностей. Для зависимого человека, с которым мы работаем, нет необходимости получать удовольствие с помощью алкоголя, потому что он получает больше удовольствие, например, развивая свои таланты, внутренний мир, удовлетворяя потребность самоактуализации», – сказал специалист.

По словам врача, здравомыслие, которое строится в психике человека, даёт ему очень много того, чего алкоголь раньше не давал.

«Я не видел ни одного человека, у которого не было бы заложено талантов. У кого-то может быть интерес заниматься столярным искусством. И когда он выздоравливает, начинает делать мебель своими руками», – сказал Владимир Молдован.

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