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Спорт

Псковские студенты выиграли международные соревнования по жонглированию

Студенты колледжа ПсковГУ стали победителями международных онлайн-соревнований по жонглированию футбольным мячом, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Победителем первенства стала команда псковских студентов в составе Артёма Шпакова, Руслана Павлова и Артёма Кремкова. Шпаков также взял бронзу в личном зачёте, а Кремков и Павлов стали третьими в парных состязаниях.

За награды боролись около 250 спортсменов из 41 учебного заведения России, Китая, Белоруссии, Кот-д'Ивуара, Камеруна и Палестины.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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