Псковские студенты выиграли международные соревнования по жонглированию
Студенты колледжа ПсковГУ стали победителями международных онлайн-соревнований по жонглированию футбольным мячом, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.
Победителем первенства стала команда псковских студентов в составе Артёма Шпакова, Руслана Павлова и Артёма Кремкова. Шпаков также взял бронзу в личном зачёте, а Кремков и Павлов стали третьими в парных состязаниях.
За награды боролись около 250 спортсменов из 41 учебного заведения России, Китая, Белоруссии, Кот-д'Ивуара, Камеруна и Палестины.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Турнир по таврелям с гарантированным призовым фондом не менее десяти тысяч рублей пройдёт в Великих Луках
Псковичка завоевала вторую медаль на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках
Главный тренер ФК «Псков» получил травму глаза, после которой необходима замена хрусталика