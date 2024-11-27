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Спорт

Турнир по таврелям с гарантированным призовым фондом не менее десяти тысяч рублей пройдёт в Великих Луках

Открытый Кубок Псковской области по таврелям памяти А. В. Венделя пройдёт в Великих Луках 14 декабря, сообщили ПАИ в Федерации таврелей Псковской области.

Фото: Федерация таврелей Псковской области

В соревнованиях смогут принять участие все желающие. Турнир пройдёт по швейцарской системе в семь туров с контролем времени десять минут и пять секунд добавления на каждый ход.

Гарантированный призовой фонд Кубка составляет десять тысяч рублей. Победитель получит 2,5 тысячи. Призами наградят четырёх спортсменов, показавших лучший результат в общем зачёте, а также лучших среди женщин и юных таврелистов в двух возрастных группах.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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