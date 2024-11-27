Турнир по таврелям с гарантированным призовым фондом не менее десяти тысяч рублей пройдёт в Великих Луках

17:34, 27 ноября 2024, ПАИ

Открытый Кубок Псковской области по таврелям памяти А. В. Венделя пройдёт в Великих Луках 14 декабря, сообщили ПАИ в Федерации таврелей Псковской области.

В соревнованиях смогут принять участие все желающие. Турнир пройдёт по швейцарской системе в семь туров с контролем времени десять минут и пять секунд добавления на каждый ход.

Гарантированный призовой фонд Кубка составляет десять тысяч рублей. Победитель получит 2,5 тысячи. Призами наградят четырёх спортсменов, показавших лучший результат в общем зачёте, а также лучших среди женщин и юных таврелистов в двух возрастных группах.

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