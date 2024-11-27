Подведены итоги грантового конкурса СО НКО Псковской области
Подведены итоги грантового конкурса СО НКО Псковской области. Победителями стали 18 социальных проектов, сообщили ПАИ организаторы.
По итогам экспертизы заявок, поданных на грантовый конкурс для предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, сформирован итоговый протокол.
Победителями стали:
- Псковская областная организация Общероссийского ВОИ с проектом «Преодолевая барьеры – проект по социально-средовой интеграции ветеранов и участников специальной военной операции, направленный на помощь в преодолении архитектурных барьеров с использованием современных технологий». Сумма поддержки составила один миллион рублей;
- Псковская областная организация Общероссийского ВОС с проектом «Расширяем возможности». Сумма поддержки – 993 016,8 рубля;
- Псковское региональное отделение Красного Креста с проектом «Первая помощь здесь», сумма поддержки – 939 132 рубля;
- Псковская региональная общественная организация ветеранов специальной военной операции с проектом «Патриотизм через спорт среди СВОих». Сумма поддержки – 999 350 рублей;
- Псковское отделение Российского детского фонда с проектом «Добрые руки». Сумма поддержки – 993 972 рублей;
- Великолукская городская организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов с проектом «PROИсторию 2.0», сумма поддержки – 977 295 рублей;
- Псковский молодёжный центр с проектом «Культурно-патриотический проект «Связь поколений». Сумма поддержки – 494 589,15 рубля;
- региональное отделение Союза журналистов России с проектом «Коля, проснись!». Сумма поддержки – 614 599,5 рубля;
- Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной Ольги» с проектом «Битва за здоровье». Сумма поддержки составила один миллион рублей;
- центр доступной абилитации и реабилитации для детей и подростков с ОВЗ «Добрея» с проектом «Танцуют все!». Сумма поддержки – 960 тысяч рублей;
- региональное отделение Ассоциации юристов России с проектом «Объединяя усилия». Сумма поддержки – 990 820 рублей;
- Ресурсный центр добровольчества Псковской области с проектом «Позывной Вожак». Сумма поддержки – 999 000 рублей;
- центр интеллектуального развития «Вектор» с проектом «Без паники!». Сумма поддержки – 999 850 рублей;
- Федерация гребли на лодках «Дракон» Псковской области с проектом «На волне с Драконом». Сумма поддержки – 998 700 рублей;
- Палкинский центр досуга «Время культуры» с проектом «Любительский клуб «Непоседы». Сумма поддержки – 505 тысяч рублей;
- социально-правовая поддержка граждан «Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей» в Псковской области. Сумма поддержки – 667 тысяч рублей;
- центр реализации и поддержки молодёжных инициатив «Луки Мол» с проектом «Молодёжный фестиваль интеллектуальных игр «Встречи на Ловати – 2025». Сумма поддержки – 999 464 рубля;
- центр молодёжного инновационного творчества «Юный техник» с проектом «Наши руки не для скуки». Сумма поддержки – 868 211,55 рубля.
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