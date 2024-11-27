Подведены итоги грантового конкурса СО НКО Псковской области

19:52, 27 ноября 2024, ПАИ

Подведены итоги грантового конкурса СО НКО Псковской области. Победителями стали 18 социальных проектов, сообщили ПАИ организаторы.

По итогам экспертизы заявок, поданных на грантовый конкурс для предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, сформирован итоговый протокол.

Победителями стали: