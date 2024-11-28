Всемирный день сострадания отмечают сегодня

07:10, 28 ноября 2024, ПАИ

Всемирный день сострадания, также известный как Всемирный день милосердия, отмечается ежегодно 28 ноября. Об этом сообщает calend.ru.

Инициатором создания этого гуманного праздника стал индийский поэт, журналист и общественный деятель Притиш Нанди.

Основная идея дня заключается в пропаганде образа жизни, основанного на принципе ахимсы. Ахимса подразумевает поведение и действия, при которых главное требование – это ненанесение вреда и боли любым живым существам. Это концепция ненасилия в самом широком смысле – неубиение и непричинение вреда всем живым существам (людям, животным, растениям) ни мыслью, ни словом, ни делом.