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Общество

Всемирный день сострадания отмечают сегодня

Всемирный день сострадания, также известный как Всемирный день милосердия, отмечается ежегодно 28 ноября. Об этом сообщает calend.ru.

Инициатором создания этого гуманного праздника стал индийский поэт, журналист и общественный деятель Притиш Нанди.

Основная идея дня заключается в пропаганде образа жизни, основанного на принципе ахимсы. Ахимса подразумевает поведение и действия, при которых главное требование – это ненанесение вреда и боли любым живым существам. Это концепция ненасилия в самом широком смысле – неубиение и непричинение вреда всем живым существам (людям, животным, растениям) ни мыслью, ни словом, ни делом.

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