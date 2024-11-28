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Гурьев день наступил по народному календарю

Гурьев день наступил по народному календарю сегодня, 28 ноября, сообщает calend.ru.

В этот день вспоминают трех христианских мучеников – Гурия, Самона и Авива, которые жили в III-IV веках. Согласно преданию, миряне Гурий и Самон обитали в Эдессе, но с началом гонений на христиан, инициированных императором Диоклетианом, были вынуждены покинуть свой родной город. Их поймали и пытались заставить поклониться языческим богам, но они отказались. Христиан подвергли пыткам, а затем заключили в темницу, где они провели несколько лет. Увидев их стойкость, язычники обезглавили мучеников.

Диакон Авив, который также почитается в этот день, пострадал во времена императора Лициния. Его арестовали по доносу и пытались склонить к поклонению идолам. После того как Авив отказался это сделать, его сожгли заживо, однако его тело осталось невредимым. Родные похоронили Авива в одной гробнице с Гурием и Самоном.

Согласно народным поверьям, Гурий помогал в лечении зубных заболеваний. В этот день к святому обращались с молитвами по этому поводу. Также говорили, что на Гурия «зима приходит на пегой кобыле и разгоняет всех нечистых». Существовало убеждение, что злые духи боятся зимы и убегают с земли, оставляя людей в покое до Святок.

Людям, родившимся в этот день, полагалось дарить меру овса или воз сена, что считалось полезным для здоровья лошадей. В этот день люди уделяли особое внимание этим животным: «Гурьян без лошади – что зима без января». Существовала даже примета: «Если кони на Гурия ржут – это к добру».

Также обращали внимание на погодные приметы. Говорили, что если на Гурия ляжет снег, то он пролежит до половодья.

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