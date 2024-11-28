Какая погода ждёт жителей Северо-Запада России, рассказали синоптики
Какая погода ждёт жителей Северо-Запада России, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
По словам специалистов, атмосферная ситуация пока остаётся довольно динамичной. «Циклоны словно взяли в клещи антициклон в средних широтах Русской равнины и вытесняют его на восток. В итоге сегодня облачные поля этих вихрей сольются в единую гряду. В большинстве районов интенсивность снегопадов ожидается небольшой», – подчеркнули синоптики.
В последний день осени, 30 ноября, в зоне сравнительно холодной погоды останутся только север Европейской России и Предуралье, а на остальной территории будут царить оттепели. В Центре и на Северо-Западе днём столбики термометров поднимутся от 0 до +5 градусов, а на Юге воздух прогреется от +7 до +12 градусов.
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