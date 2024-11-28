Псковский психолог победила в международном конкурсе

10:40, 28 ноября 2024, ПАИ

Психолог Псковского клинического перинатального центра Эльмира Абдулаева заняла второе место в международном конкурсе «Святость материнства – 2024» в номинации «Лучший психолог по сопровождению беременной женщины и семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации». Она обошла более 360 участников со всей России и Белоруссии, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Победителей конкурса награждали в Общественной палате России.

Конкурс «Святость материнства» проводит Фонд Андрея Первозванного при поддержке Минздрава и Минтруда РФ. Соревнования проходят с 2016 года. Конкурс традиционно аккумулирует лучшие практики помощи женщинами в ситуации репродуктивного выбора и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.