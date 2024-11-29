Создана согласительная комиссия для работы над проектом бюджета Псковской области на 2025 год

12:13, 28 ноября 2024, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания создали согласительную комиссию для работы над проектом закона об областном бюджете на 2025 год. Решение было принято на 39-сессии сегодня, 28 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

В состав согласительной комиссии на паритетных началах вошли представители исполнительной и законодательной власти:

первый заместитель губернатора Вера Емельянова, вице-губернатор, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова, заместители губернатора Нинель Салагаева, Ольга Тимофеева, Игорь Шатурный, представитель правительства в областном Собрании Наталья Волкова;

депутаты шести парламентских фракций Александр Братчиков, Пётр Алексеенко, Антон Минаков, Олег Брячак, Андрей Маковский, Артур Гайдук.

С правом совещательного голоса в работе будет участвовать представитель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

Напомним, что проект закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» принят в первом чтении сегодня, 28 ноября. Подробнее читайте здесь.

Отметим, что доходная часть проекта бюджета на 2025 года существенно возросла. Практика показывает, что ко второму чтению контрольные цифры изменятся в сторону увеличения.