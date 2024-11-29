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Политика

Создана согласительная комиссия для работы над проектом бюджета Псковской области на 2025 год

Депутаты Псковского областного Собрания создали согласительную комиссию для работы над проектом закона об областном бюджете на 2025 год. Решение было принято на 39-сессии сегодня, 28 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В состав согласительной комиссии на паритетных началах вошли представители исполнительной и законодательной власти:

  • первый заместитель губернатора Вера Емельянова, вице-губернатор, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова, заместители губернатора Нинель Салагаева, Ольга Тимофеева, Игорь Шатурный, представитель правительства в областном Собрании Наталья Волкова;
  • депутаты шести парламентских фракций Александр Братчиков, Пётр Алексеенко, Антон Минаков, Олег Брячак, Андрей Маковский, Артур Гайдук.

С правом совещательного голоса в работе будет участвовать представитель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

Напомним, что проект закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» принят в первом чтении сегодня, 28 ноября. Подробнее читайте здесь.

Отметим, что доходная часть проекта бюджета на 2025 года существенно возросла. Практика показывает, что ко второму чтению контрольные цифры изменятся в сторону увеличения.

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