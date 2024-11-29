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Политика

В Псковской области полномочия по развитию массового спорта подняли на уровень региона

Закон «О физической культуре и спорте в Псковской области» привели в соответствие с федеральным законодательством. Соответствующие правовые нормы приняты на 39-й сессии сегодня, 28 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Ключевая поправка предусматривает наделение региона правами по развитию и обеспечению доступности массового спорта. Ранее этой задачей должны были заниматься органы местного самоуправления, ограниченные в финансовых возможностях. Кроме того, регион наделён новым полномочием по содействию развитию военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.

Региональным спортивным федерациям предоставлено право организовывать и проводить любительские чемпионаты областного уровня.

Ещё одна федеральная норма, нашедшая отражение в региональном законодательстве, связана с наделением правительственного комитета по спорту полномочиями по организации строительства, реконструкции и ремонта объектов спорта, находящихся в областной собственности, а также участием в строительстве и реконструкции спортивных объектов другой формы собственности.

Ещё одна внесённая поправка позволит получить единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей чемпиону России, входящему в состав областных сборных команд по видам спорта, включённым в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и тренеру, подготовившему данного спортсмена, в размере 50 тысяч рублей.

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