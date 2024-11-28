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Экономика

Специальный налоговый режим начнёт действовать в Псковской области с января

Специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» вводится в действие на территории Псковской области с 1 января 2025 года. Соответствующий закон принят на 39-й сессии областного Собрания депутатов сегодня, 28 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Новый налоговый режим вправе применять организации и индивидуальные предприниматели, соответствующие нескольким обязательным критериям: количество работников – не более пяти человек, годовой доход – не более 60 млн рублей, остаточная стоимость основных средств – не более 50 млн рублей, расчётные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях, заработная плата работникам выплачивается только в безналичной форме.

АвтоУСН предусматривает освобождение налогоплательщика от предоставления большей части отчётности: налоговой декларации, расчёта 6-НДФЛ, справок о доходах и суммах налога физических лиц. Кроме того, применяющие АвтоУСН налогоплательщики не уплачивают страховые взносы (эти расходы несёт федеральный бюджет) и не представляют в фонды отчётность в отношении работников.

Объектом налогообложения АвтоУСН признаются «доходы» и «доходы, уменьшенные на величину расходов». Ставки налога для объекта налогообложения «доходы» – 8 %, «доходы, уменьшенные на величину расходов» – 20 %.

По оценке налоговых органов региона, критериям применения нового налогового режима соответствуют порядка 11 тысяч налогоплательщиков. Согласно прогнозному расчёту на основании данных 2023 года, при переходе на АвтоУСН сумма налога к уплате в консолидированный бюджет Псковской области увеличится с 895 млн рублей до 949,552 млн рублей.

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