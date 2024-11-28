Михаил Ведерников рассказал, почему соотечественникам стоит переехать в Псковскую область
Губернатор Михаил Ведерников рассказал, почему соотечественникам стоит переехать в Псковскую область. Во время интервью с главой региона журналист Андрей Мамыкин попросил убедить его в том, что Псковская область – лучшее место в мире.
«Псковская область динамично развивается с точки зрения экономики, у нас много вакансий, уровень безработицы ниже, чем в среднем по России. Строятся новые предприятия, и в перспективе появится еще несколько тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. Кроме того, у нас отличная экология, красивая природа, хорошая транспортная доступность и умеренные расходы на жизнь по сравнению с мегаполисами», – перечислил Михаил Ведерников.
По его словам, множество людей сначала приезжают в Псковскую область в качестве туристов и паломников, покупают себе дачу, а затем перевозят всех родственников, проникнувшись историей, культурой и атмосферой региона.
Псковская область является одним из лидеров в реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. В регионе работает центр содействия переселению «Соотечественник», в который с начала работы обратилось уже более тысячи человек.
«Недружественные страны фактически узаконили гонения по национальному признаку. И в то же время нарушили все обещания, договоры и соглашения в сфере торговли, экономики, культуры, приграничного сотрудничества. Неудивительно, что через такое кривое зеркало они так и не увидели подчёркнутый фашистской символикой, откровенный нацизм на Украине. Для них он оказался культурно приемлем. И только мы продолжаем бороться с этой заразой», – заявил Михаил Ведерников на V Псковском международном медиафоруме, который прошел в Пскове 20 ноября.
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