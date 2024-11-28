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Михаил Ведерников – о работе с соотечественниками: Люди должны понимать, что им не придётся проходить семь кругов бюрократического ада

О помощи в адаптации, оформлении документов и жилье для прибывающих в Псковскую область соотечественников губернатор региона Михаил Ведерников рассказал в интервью журналисту Андрею Мамыкину.

Скриншот из программы "Мамыкин ТВ"

«Факторы, которые оказываются решающими для решивших переехать, – достаточное количество информации о том, что их ждёт на новом месте, понимание, что здесь не придётся проходить семь кругов ада при получении документов. Важно и внимательное, адресное, тёплое, семейное отношение. Для этого в апреле мы создали центр по работе с соотечественниками. В его структуру входит офис и гостевой дом на 19 мест. У нас также есть возможность временно расселять людей в муниципальном жилом фонде с арендой до 20 рублей за квадратный метр, есть возможность селить приезжих в пунктах временного размещения, пока все формальности улаживаются», – рассказал Михаил Ведерников.

Он уточнил, что каждый день центр «Соотечественник» принимает по 10-15 человек. С момента начала работы центра консультации, помощь и поддержку получили уже больше тысячи человек.

Кроме того, в Псковской области появился региональный уполномоченный по работе с соотечественниками.

«Более того, по запросу наших соотечественников, которые, например, находятся в Канаде и не могут прилететь, чтобы понять, понравится им в регионе или нет, мы даже снимаем видео из того или иного района, записываем комментарий главы, представителей органов власти с информацией по разным программам. И когда такой человек приедет сам, у него уже будут знакомые, которые занимаются его вопросами», – добавил Михаил Ведерников.

Напомним, в рамках V Псковского международного медиафорума губернатор встретился с блогерами и журналистами из числа соотечественников. Они высоко оценили усилия Псковской области по работе с соотечественниками.

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Михаил Ведерников – о работе с соотечественниками: Люди должны понимать, что им не придётся проходить семь кругов бюрократического ада

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