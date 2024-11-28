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Общество

Не надо ставить знак равенства между властями и жителями стран Балтии – губернатор Псковской области

Не надо ставить знак равенства между властями и жителями стран Балтии, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью журналисту Андрею Мамыкину.

Скриншот из программы "Мамыкин ТВ"

«В странах Балтии власти нас никогда особо не любили. Именно поэтому даже в советское время этим республикам уделялось особое внимание: считалось, что таким образом можно получить от них более лояльное отношение. Со стороны властей оно всегда было немного надменным и потребительским, и сейчас мы видим эту общую позицию коллективного Запада, общеевропейский тренд. Но не надо ставить знак равенства между властями и людьми в этих странах», – призвал Михаил Ведерников.

Он также обратил внимание, что в Псковской области «достаточно много машин с прибалтийскими номерами». «Они спокойно ездят, никто им не бьёт стёкла, не протыкает колёса, никто не подрезает на дороге. Этого просто нет в нашем культурном коде», – подчеркнул псковский губернатор.

Отметим, что поддержка соотечественников в странах Балтии стала одной из тем на V Псковском международном медиафоруме, на пленарном заседании которого выступил Михаил Ведерников. Общая задача, которая стоит в ближайшие годы, обеспечить мощную консолидацию Русского мира, заявил, выступая, глава региона.

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