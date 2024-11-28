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Общество

Больно и противно смотреть, что творится с институтом семьи на Западе – Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью журналисту Андрею Мамыкину рассказал о ценностных ориентирах Русского мира.

В Псковской области поддержка семей – одно из стратегических направлений социальной политики. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Русский человек – это не тот, кто готов быть человеком второго сорта и терпеть такое отношение к себе. В этом просто нет смысла, даже если положить на чашу весов благосостояние», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников также рассказал о своём отношении к семье, заявив, что семья закладывает в человека необходимую основу, культуру, традиции и воспитание.

«Две базовые вещи, которые формируют человека, – воспитание и образование. Если всё это есть в достаточной степени, то с человеком можно и общаться, и дружить, и работать, и доверять ему. Семья – это то, куда мы возвращаемся из большого динамичного мира, ненормированного графика. Это место силы, покоя, восстановления», – перечислил губернатор.

По его словам, воспитанному и образованному человеку «больно и противно смотреть на то, что творится с институтом семьи на Западе».

«Это вот к разговору о том, почему ещё к переезду в Россию сейчас такой интерес. Люди думают о будущем детей, никому из правильно воспитанных людей не хочется, чтобы его ребёнок вырос и стал «родителем № 1» или «родителем № 2», – подытожил Михаил Ведерников.

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