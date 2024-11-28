Штраф за парковку на зелёной зоне в Псковской области увеличен до 150 тысяч рублей

13:40, 28 ноября 2024, ПАИ

В Псковской области в несколько раз увеличен размер штрафа за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населённых пунктов. Изменения в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» внесены на 39-й сессии регионального парламента, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Инициатором ужесточения мер воздействия на нарушителей, паркующих свои автомобили на зелёных зонах, выступила ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области».

В соответствии с принятым законом размер штрафа за подобные нарушения составит для граждан от двух до трёх тысяч рублей, а при повторном нарушении уже пять тысяч рублей. Для должностных лиц и организаций штрафы возрастут в два-три раза. Максимальные взыскания за нарушения для должностных лиц установлены в размере 30 и 50 тысяч рублей соответственно, для юридических лиц – 100 и 150 тысяч рублей.

Кроме того, на основании практики применения в Пскове специального технического оборудования, автоматически фиксирующего нарушения в сфере правил благоустройства и содержания территорий населённых пунктов, расширены полномочия административных комиссий по привлечению к ответственности водителей, допустивших проезд транспортного средства по детским, спортивным площадкам и озеленённым территориям в жилых зонах.

Штрафовать нарушителей согласно новым правилам начнут после вступления в силу закона – это произойдёт через десять дней после официального опубликования нормативного правового акта.