Центр «Добрея» из Пскова получил грант на реализацию проекта для детей с ОВЗ

13:44, 28 ноября 2024, ПАИ

Центр доступной абилитации «Добрея» вошёл в число победителей регионального грантового конкурса СО НКО с проектом «Танцуют все!». Сумма поддержки со стороны региона составит 960 тысяч рублей. Проект продлится с января по декабрь 2025 года.

Центр создаст секции спортивного танца на колясках для детей с поражением опорно-двигательного аппарата и детей с ограниченными возможностями здоровья для проведения регулярных бесплатных занятий.

Принять участие в проекте смогут не менее 30 детей с ПОДА и детей с ОВЗ, а также не менее пяти нормотипичных детей [дети без психических расстройств. – ПАИ]. Всего организаторы планируют провести не менее 400 занятий и один инклюзивный фестиваль.

Для успешной реализации проекта команда «Добрея» сотрудничает с высококвалифицированными и подготовленными к работе с детьми с ПОДА и ОВЗ тренерами Пскова. «Адаптивный спорт и танцы на колясках играют важнейшую роль в эмоциональном развитии и личностном росте детей с ограниченными возможностями здоровья, что не только способствует улучшению физического состояния, но и значительно влияет на психологическое благополучие и социализацию», – отметили в центре.

Напомним, что по итогам грантового конкурса СО НКО Псковской области победителями стали 18 социальных проектов. Организации, которые будут заниматься их реализацией, получили гранты от полумиллиона до миллиона рублей.