Мемориальная доска в честь погибшего на СВО Михаила Гурского появилась на здании Псковского педкомплекса

14:09, 28 ноября 2024, ПАИ

На здании Псковского педагогического комплекса установлена мемориальная доска кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами (посмертно), кавалеру трех орденов Мужества гвардии капитану Михаилу Гурскому. Сегодня, 28 ноября, состоялась торжественная церемония открытия, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

«Михаил Гурский – это пример истинного воина, для которого долг, честь и Родина являются высшими ценностями, а его боевой путь – это яркий пример беззаветного служения родной стране», – отметил в своем выступлении председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Михаил Гурский родился в 1994 году в Пскове в семье военнослужащего. С первого дня СВО участвовал в боевых действиях в составе отряда спецназа. 12 декабря 2023 года, находясь в составе штурмовой группы, получил тяжелые ранения в бою. Скончался в госпитале от полученных ран.