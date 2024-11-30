Псковичи могут оплатить услуги специалистов областного центра психиатрии с помощью QR-кода

14:32, 28 ноября 2024, ПАИ

Псковичи могут оплатить услуги специалистов областного клинического центра психиатрии и психологии с помощью QR-кода. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская психиатрия».

«Можно быстро и безопасно произвести оплату по договору на оказание платных медицинских услуг, просто отсканировав код с помощью смартфона.

Для оплаты по QR-коду нужно зайти в личный кабинет банка и отсканировать QR-код, затем следует ввести Ф. И. О. получателя услуги, указать в назначении платежа «филиал «Псковский» и наименование услуги, выбрать документ, удостоверяющий личность, и ввести паспортные данные, затем – сумму платежа.

Пока этот способ оплаты доступен только для клиентов Сбербанка.