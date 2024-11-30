Почти 20 тонн груш неустановленного происхождения не пропустили через границу в Псковской области

15:09, 28 ноября 2024, ПАИ

19,9 тонны груш неустановленного происхождения не пропустили через российско-латвийскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партию груш везли из Польши в Казахстан. В фитосанитарном контрольном пункте «Бурачки» в Псковской области сотрудники Россельхознадзора установили несоответствие данных о стране происхождения (Польша), указанных на маркировочных этикетках с фруктами, сведениям в фитосанитарном сертификате (Нидерланды).

Ввоз почти 20 тонн груш на территорию России запретили, уточнили в пресс-службе.