«Мы готовы на большее»: великолукский тренер по стрельбе из лука Виталий Андреев – об итогах сезона, «Надеждах России» и международных соревнованиях

16:11, 28 ноября 2024, ПАИ

Вместе с завершением в Великих Луках Всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Надежды России» к концу подходит и сезон. По итогам соревнований яркую точку в своём годовом послужном списке поставил великолучанин Илья Силаев. Спортсмен стал победителем домашних стартов в индивидуальном зачёте, а также завоевал серебро в командах. Появилось на великолукском небосводе и несколько новых звёздочек, которые совершили первые шаги к пьедесталу крупных состязаний. Подробнее об этом мы поговорили с тренером великолукской команды Виталием Андреевым.

– Виталий Николаевич, хотелось бы начать с нашего самого яркого выступления на прошедших соревнованиях. Илья Силаев на квалификации занял первое место, при этом выполнил норматив мастера спорта международного класса, но до присвоения пока далеко. На тех турнирах, где есть возможность выполнить новый спортивный разряд, у него не выходило набрать нужное количество очков. Выходит, что такая мотивация только сбивает?

– Начнём с того, что он с начала года технически был готов это сделать. Но психологически бывает какой-то барьер, когда ты ещё не показал результат, но знаешь, что можешь. В итоге переключаешься больше на какие-то эмоции, чем на техническое выполнение движений. А здесь, пройдя все эти этапы, он сделал вывод для себя, что необходимо – что первичное, а что вторичное. В итоге получился такой результат.

– Как скоро, по-вашему, Илья получит звание мастера спорта международного класса?

– Это должно произойти, но я не могу точно сказать когда. Но это точно произойдёт. Думаю, что в скором будущем. Главное, что он смог на соревнованиях показать результат. Он уже верит в себя и может дальше сделать это более свободно.

– В 2026 году Илья Силаев уже перейдёт в разряд взрослых спортсменов.

– Перспективы у него там хорошие. Главное, что есть желание. Он хочет стрелять, делает всё необходимое для этого и работает над собой. Он слышит и слушает тренера.

– Станет ли следующий год для него решающим?

– Для того чтобы взяли во взрослую сборную, надо показывать результаты. Скажем, выигрывать или быть в призёрах чемпионата и Кубка России, международных соревнований. Чтобы это всё показать, спортсмен набирается опыта. Где-то выигрывает, где-то проигрывает. Начинает осознавать, что нужно, а что нет. Проходит подготовительный этап. И следующий год будет точно такой же. Но он уже себя неоднократно проявил как спортсмен, который может находиться в основном составе взрослой сборной.

– Лично для меня открытие нынешнего сезона – это юная спортсменка Кристина Снеткова, у которой случился скачок в результатах. На «Надеждах России» Кристина сумела выполнить норматив на звание мастера спорта России. Спортсменка взяла первое место в квалификации, но рано уступила в плей-офф. Чего не хватило в играх на выбывание?

– Это недостаток опыта. Спортсмен в стартовом круге выстрелил достаточно высоко. Она показала норматив мастера спорта, а вторую дистанцию в квалификации стрельнула на уровне взрослых. Видимо, немного испугалась того, что она смогла сделать. Вышла стрелять дальше. Ей показалось, что она должна быть впереди, но нет, так не бывает. Надо работать над собой, и тут она не справилась с эмоциями. На самом деле девочка перспективная, у неё всё впереди.

– Она раскрылась в этом сезоне или этот рост стал проявляться ещё раньше?

– Для меня, как для тренера, это произошло ещё раньше. Конечно, хочется результата, но иногда надо ждать, когда это придёт. В сентябре мы выезжали на Кубок Генпрокурора России, на первенство России. Там уже было видно, что она готова. В итоге это произошло здесь.

– Неожиданно сильно выступил Александр Дунаев, который занял четвёртое место в индивидуальном зачёте среди юношей в классическом луке, а также выполнил норматив кандидата в мастера спорта, будучи второразрядником. Ожидали ли вы от него такого выступления?

– Выполнение норматива кандидата в мастера спорта не стало для меня неожиданностью. А вот то, что он дошёл до первой четвёртки, да, это неожиданность. Он молодец, проявил свой характер. У нас проходят тренировки, мы стреляем какие-то свои внутренние контрольные соревнования. Было видно, на что он способен. Там ещё есть над чем работать в техническом плане, а так парень молодец. Важно само желание. Видно, когда человек бежит на тренировки и старается оттуда взять всё, что возможно. Естественно, результат налицо.

– На «Надеждах России» не пошла стрельба у наших сильных блочных лучников – это Владимир Фазанов и Милана Мурзина. Почему?

– Это спорт. Здесь не всегда всё предсказуемо. Бывает, что лидеры остаются за бортом. Да, что-то помешало в этот раз. Будем смотреть, изучать и осмысливать, что произошло и как мы дальше будем расти. С Фазановым есть технические недоработки, но если посмотреть командный финал, где он попал всего в одну десятку, там все девятки были рядом. Но не зацепило и не прошло. Это не были какие-то далёкие выбросы стрел. Он попадал всё вокруг десятки. Так бывает, не везёт.

– Как можете коротко оценить прошедший сезон?

– Я его оцениваю хорошо, но всегда хочется большего. Мы готовы на большее, но есть некоторые моменты, которые мешают. Не буду о них говорить.

– Среди взрослых спортсменов две великолучанки выступают в сборной России по стрельбе из блочного лука. Это Ника Снеткова и Александра Савенкова. Всё ли у них получилось в этом году?

– Выигрывали награды, но они могут больше.

– У Ники Снетковой завершился первый сезон в сборной России. Как проходит адаптация?

– Всё хорошо, молодец. Влилась в коллектив. Не было замечено больших спадов. Она конкурирует со всеми. Я пока ещё не рассматривал, на каком она счету в сборной России. Мне сложно сказать. Я знаю, что она может попадать на международные соревнования, и она на них выезжает в составе сборной. Завоёвывает медали. Всё в работе.

– Появляются ли сейчас какие-нибудь возможности для наших спортсменов участвовать в международных соревнованиях? Например, российские пловцы уже готовятся отправиться на чемпионат мира на короткой воде в Будапешт.

– В середине декабря будут рассматривать выступление нашей молодёжной сборной на международных соревнованиях. В каком статусе, это будет обсуждаться. Пока трудно сказать. По взрослым пока разговоров нет.

– Если в ближайшее время всё это получится организовать, российские лучники готовы бороться за медали на мировой арене? Не надо будет долго адаптироваться к новым условиям, другому уровню конкуренции?

– Мы однозначно способны навязывать борьбу, ничего в этом плане не изменилось. Например, на зимних международных соревнованиях в Орле количество участников с высокими результатами зашкаливает. Там не так просто куда-то пробиться и что-то выиграть. Уровень у нас высокий. Уверен, что наши спортсмены выйдут и выступят не хуже, чем выступали до этого. Ничего не изменилось. Работа идёт, а результат повышается.

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