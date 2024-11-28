О важности проведения муниципальной реформы в Псковской области высказался Александр Братчиков

15:56, 28 ноября 2024, ПАИ

О важности проведения муниципальной реформы в Псковской области высказался вице-спикер областного Собрания депутатов Александр Братчиков в рамках круглого стола, организованного общественным советом при избирательной комиссии региона, сегодня, 28 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Закон о муниципальной реформе в области принят на основе федерального закона, напомнил депутат. Преобразование в муниципальные округа позволяет муниципалитетам экономить средства, подчеркнул он. «Мы все понимаем, что происходит в волостях. Там живёт 500-800 человек, если не меньше. Доходов у волостей практически нет», – сказал Александр Братчиков.

При преобразовании в округа волостные администрации замещаются территориальными отделами администрации муниципального округа, то есть власть на местах сохраняется, напомнил вице-спикер Собрания.

Александр Братчиков высказался в пользу избрания глав муниципалитетов на конкурсной основе. «Глава округа – это должность хозяйская. Он отвечает за ЖКХ, дороги, обучение. В любом случае он всем этим ведает. А вот когда избирается политический глава – что происходит, мы все помним, что у нас был такой опыт. Так вот, сейчас у окружных депутатов есть выбор. Они могут выбрать профессионала», – заключил Александр Братчиков.

Напомним, в Псковской области впервые инициатива о преобразовании районов в муниципальные округа была заявлена два года назад. Сейчас в регионе уже 13 округов и 11 районов.

Отметим, что единообразный способ избрания глав муниципальных образований утвердили в Псковской области. Соответствующий закон приняли депутаты Псковского областного Собрания на 39-й сессии сегодня, 28 ноября.

Добавим, что после преобразования района в округ и превращения волостных администраций в территориальные отделы вместо глав волостей появились главы теротделений.