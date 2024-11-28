Псковичи примут участие в соревнованиях по плаванию «Резерв России»

16:27, 28 ноября 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Барс» примут участие во Всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России», которые пройдут в Саранске с 29 ноября по 3 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации водных видов спорта России.

В рамках соревнований более 900 пловцов из 74 регионов России в возрастных группах 14-15 и 16-18 лет разыграют 88 комплектов наград. В состязаниях поучаствуют победители и призёры Игр БРИКС, чемпионатов и первенств страны, среди которых Ралина Гилязова, Николай Колесников, Роман Жидков, Мария Полещук, Григорий Вековищев, Влада Егги, Ярослав Лозе, Дарья Рогожинова и другие.

Псковскую область представят Захар Болоболов и Илья Рощупкин. Болоболов проведёт заплывы на дистанциях 50, 100 и 200 метров баттерфляем, а также 100 и 400 метров комплексом. Рощупкин поборется за награды на 50, 100 и 200 метров на спине, а также 200 и 400 метров комплексом.

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