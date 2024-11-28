Вебинар об электронных сервисах ФНС России проведут для псковичей 29 ноября
Вебинар, в рамках которого псковичам расскажут о преимуществах электронных сервисов ФНС, а именно о личном кабинете налогоплательщика и его возможностях, проведёт УФНС России по Псковской области 29 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Спикером выступит главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг Юрий Бородин.
В ходе онлайн-сессии участники смогут задать интересующие вопросы по заявленной теме и получить квалифицированные ответы. Принять участие в мероприятии можно, подключившись по ссылке.
Напомним, что в четвёртом квартале 2024 года запланировано проведение более 20 мероприятий, 13 из которых уже прошли. Целью вебинаров является повышение осведомлённости налогоплательщиков об изменениях налогового законодательства и формирование навыков их использования в жизни.
С полным графиком мероприятий можно ознакомиться на сайте УФНС России по Псковской области.
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