Вебинар об электронных сервисах ФНС России проведут для псковичей 29 ноября

17:04, 28 ноября 2024, ПАИ

Вебинар, в рамках которого псковичам расскажут о преимуществах электронных сервисов ФНС, а именно о личном кабинете налогоплательщика и его возможностях, проведёт УФНС России по Псковской области 29 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Спикером выступит главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг Юрий Бородин.

В ходе онлайн-сессии участники смогут задать интересующие вопросы по заявленной теме и получить квалифицированные ответы. Принять участие в мероприятии можно, подключившись по ссылке.

Напомним, что в четвёртом квартале 2024 года запланировано проведение более 20 мероприятий, 13 из которых уже прошли. Целью вебинаров является повышение осведомлённости налогоплательщиков об изменениях налогового законодательства и формирование навыков их использования в жизни.

С полным графиком мероприятий можно ознакомиться на сайте УФНС России по Псковской области.