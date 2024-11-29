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Общество

Топ-3 подорожавших новогодних салатов назвали специалисты

В тройку лидеров подорожавших новогодних салатов вошли «Мимоза», «Селёдка под шубой» и «Оливье», следует из расчёта РИА Новости со ссылкой на данные единой межведомственной информационно-статистической системы.

Изображение сгенерировано нейросетью

Присутствие «Селёдки под шубой» на новогоднем столе обойдётся в 261 рубль за четыре порции, что на 13,3 % больше, чем в прошлом году. Сельдь, основной ингредиент салата, выросла в цене на 14 %.

«Мимоза» заняла второе место по подорожанию, а её составляющие поднялись в цене на 10,5 % – до 277 рублей. В особенности ценник вырос на рыбные консервы, а именно – на 8 %.

«Оливье» на четверых станет дороже на 8,5 % и обойдётся в 553,1 рубля, когда годом ранее он стоил 510 рублей. Варёная колбаса, без которой не обходится ни один «Оливье», увеличилась в цене на 7 %.

Самым выгодным для россиян оказался салат «Столичный». Его главный компонент, курица, подорожала на 7 %, однако на блюдо в целом люди потратят до 257 рублей, что больше всего на 3,4 %, чем в 2023 году.

Напомним, что больше всего поднялся в цене картофель, который входит в рецепты всех салатов. Согласно данным Росстата, цена на овощ с начала года выросла на 74 %, а в Псковской области ценник на продукт, по данным Псковстата, держится в топе по подорожанию уже третью неделю. С 11 по 18 ноября он вырос в цене на 1,57 %.

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