О густом тумане предупреждают псковичей
Густой туман ожидается на территории Псковской области 29 ноября. Предупреждение о неблагоприятном явлении поступило от регионального ГУ МЧС России.
«Ночью и утром 29 ноября местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.
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