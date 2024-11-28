О густом тумане предупреждают псковичей

17:34, 28 ноября 2024, ПАИ

Густой туман ожидается на территории Псковской области 29 ноября. Предупреждение о неблагоприятном явлении поступило от регионального ГУ МЧС России.

«Ночью и утром 29 ноября местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.