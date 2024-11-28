Итоговый семинар со специалистами молодёжной политики прошёл в Пскове

17:49, 28 ноября 2024, ПАИ

Итоговый семинар-совещание со специалистами молодёжной политики муниципальных образований Псковской области прошёл в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 28 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике.



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области











В торжественной церемонии открытия приняли участие врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев и директор Псковского центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачёва.

«Молодёжь – движущая сила нашего общества, и от нас зависит, как мы поможем развить её потенциал. Сегодня мы плотно поработаем, проведём открытый диалог, и мне хотелось бы, чтобы каждый из вас чувствовал себя свободно в выражении своего мнения. Ваши знания и опыт – это большой вклад в развитие молодёжной политики. Давайте сделаем этот день продуктивным и запоминающимся!» – обратился к присутствующим Дмитрий Яковлев.

После торжественной церемонии открытия участникам презентовали основные направления деятельности молодёжной политики – добровольчество и гранты. Впереди у участников семинара образовательный интенсив «Гореть, не выгорая» и исторический квест «Вторая мировая. Эпилог».

Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.