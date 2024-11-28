Магнитная буря накроет Землю сегодня

17:48, 28 ноября 2024, ПАИ

Магнитная буря накроет Землю сегодня, 28 ноября, в 21:00. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на научного сотрудника отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Ивана Лободу.

Выброс плазмы заденет Россию по касательной. Источником бури станет средняя вспышка, которая произошла на Солнце 25 ноября. Выброс плазмы, сопутствующий этой вспышке, достиг Земли спустя три дня.

Он был направлен немного в сторону, поэтому Землю заденет лишь по касательной. Сама буря будет достаточно слабой, отметил специалист.

По его словам, фронт выброса ожидается около 21:00 по московскому времени. Однако он добавил, что прогноз основан на дистанционных наблюдениях Солнца, поэтому фактическое время начала и сила бури могут немного отличаться от ожидаемых значений.