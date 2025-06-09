Почти полторы тысячи жителей Псковской области уже пострадали от укусов клещей в этом году

17:23, 09 июня 2025, ПАИ

С 2 по 9 июня в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы исследовано 147 клещей, что в 1,4 раза больше, чем на прошлой неделе, сообщается в группе больницы в соцсети «ВКонтакте».

В частности, в Пскове исследовано 114 клещей. У 28 из них найден иксодовый клещевой боррелиоз, у одного – моноцитарный эрлихиоз человека, у 12 – гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Четыре пациента получили клещевой иммуноглобулин. Трое госпитализированы с иксодовым клещевым боррелиозом.

В Великих Луках исследовано 33 клеща. У девяти найден иксодовый клещевой боррелиоз, у трёх – моноцитарный эрлихиоз человека, у одного – гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Шесть пациентов получили клещевой иммуноглобулин. В больницу с боррелиозом попал один человек.

В этом году в учреждении всего исследовано 837 клещей. Средний уровень пораженности паразитов клещевыми инфекциями составляет 29,3 %. За неделю повышение составило 1,6 %.

По данным Управления Роспотребнадзора по Псковской области, с начала сезона от кровососущих пострадало 1337 человек, в том числе 316 детей. В сравнении с прошлой неделей количество обращений увеличилось почти в 1,4 раза (с 163 до 225 человек).

Сдать клеща или кровь на исследование после укуса паразита можно в инфекционной больнице круглосуточно по адресам: Псков, улица Майора Доставалова, 14 и Великие Луки, Октябрьский проспект, 127.

Уточнить информацию вы можете по телефону: в Пскове 8 (8112) 294-122 и в Великих Луках 8 (81153) 6-88-66.