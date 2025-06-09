50 экипажей принимают участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
12 регионов России и один экипаж из Белоруссии Белоруссии принимают участие в 29-я Международной встрече воздухоплавателей, сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».
В небо над Великими Луками поднимутся аэростаты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Псковской, Рязанской, Тульской, Томской, Калужской, Костромской, Новгородской областей, Пермского края, Крыма, а также команда из Республики Беларусь.
Среди участников – Чемпионы России прошлых лет, признанные мастера воздухоплавательного спорта, а также молодые пилоты, только начинающие путь в этом удивительном виде спорта.
Ранее сообщалось, что вечерний спортивный полёт Международной встречи воздухоплавателей, который должен был пройти сегодня, 9 июня, отменили из-за непогоды.
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50 экипажей принимают участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
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