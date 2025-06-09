Фотоловушка запечатлела семейство кабанов в лесах Псковской области
Семейство кабанов попало в фотоловушку в лесах Псковской области, сообщается в группе «Лесной репортёр / Походы и туризм» в соцсети «ВКонтакте».
Камера запечатлела самку дикого кабана вместе с девятью детёнышами, которые неспешно прогуливались по лесу.
Фотоловушки продолжают радовать любителей природы кадрами лесных жителей Псковской области. Ранее в фотоловушку в Псковской области дважды попал медведь.
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