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Общество

Фотоловушка запечатлела семейство кабанов в лесах Псковской области

Семейство кабанов попало в фотоловушку в лесах Псковской области, сообщается в группе «Лесной репортёр / Походы и туризм» в соцсети «ВКонтакте».

Камера запечатлела самку дикого кабана вместе с девятью детёнышами, которые неспешно прогуливались по лесу.

Фотоловушки продолжают радовать любителей природы кадрами лесных жителей Псковской области. Ранее в фотоловушку в Псковской области дважды попал медведь.

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