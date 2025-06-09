Часть улицы Максима Горького закроют в Пскове с 12 июня

17:34, 09 июня 2025, ПАИ

Одна полоса движения по улице Максима Горького в районе здания № 14/6, а также в районе пересечения с Рижским проспектом будет закрыта в Пскове с 12 по 25 июня с 09:00 до 22:00, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Движение ограничат для проведения дорожных работ.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.