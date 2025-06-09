Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Часть улицы Максима Горького закроют в Пскове с 12 июня

Одна полоса движения по улице Максима Горького в районе здания № 14/6, а также в районе пересечения с Рижским проспектом будет закрыта в Пскове с 12 по 25 июня с 09:00 до 22:00, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Фото: ПАИ

Движение ограничат для проведения дорожных работ.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 июня 2025

Виктор Остренко проинспектировал завершающий этап ремонта дороги Гверстонь – Крупп – Кулье
09 июня 2025

О мужской косметике поговорили в программе «Бизнес-ланч». Главное
09 июня 2025

50 экипажей принимают участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
09 июня 2025

Вышел новый выпуск издания «Михайловская пушкиниана»
09 июня 2025

Часть улицы Максима Горького закроют в Пскове с 12 июня
09 июня 2025

Почти полторы тысячи жителей Псковской области уже пострадали от укусов клещей в этом году
09 июня 2025

Фотоловушка запечатлела семейство кабанов в лесах Псковской области
09 июня 2025

Ниша мужской косметики расширяется – псковский эксперт

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...