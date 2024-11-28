Антитеррористическое учение провели силовые ведомства на автовокзале в Печорах

17:49, 28 ноября 2024, ПАИ

28 ноября оперативный штаб провёл в Псковской области командно-штабное учение по пресечению теракта, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по региону.

По замыслу учения, диверсионно-разведывательная группа захватила заложников в рейсовом автобусе на территории автостанции в Печорах. Во время учения оперативный штаб отработал алгоритм действий по пресечению теракта и осуществил комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.

Руководитель оперативного штаба – начальник УФСБ России по Псковской области генерал-майор Виктор Швырев отметил, что цели учения достигнуты, а «приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств, привлекаемых к участию в контртеррористических операциях и борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями».

В учениях приняли участие силы и средства УФСБ, УМВД, Управления Росгвардии, Пограничного управления, ГУ МЧС, УФСИН России по Псковской области, а также органов исполнительной власти региона.