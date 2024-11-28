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Общество

Псковича будут судить за кражу женской сумки

Псковича могут привлечь к уголовной ответственности за кражу женской сумки и находящихся внутри неё вещей, а также денег с банковской карты, обнаруженной внутри сумки. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Установлено, что житель Пскова незаконно проник внутрь торгового павильона быстрого питания. Оказавшись внутри, он похитил женскую сумку с находящимся внутри имуществом, после чего воспользовался её содержимым.

Действия обвиняемого за совершённые преступления квалифицированы по пункту «б» части 2 статьи 158 и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Обвинительное заключение утвердил прокурор Пскова. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

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