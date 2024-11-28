В Псково-Печерском монастыре завершается реставрация башни Верхних решёток

18:55, 28 ноября 2024, ПАИ

Завершается реставрация башни Верхних решёток в Псково-Печерском монастыре, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В объекте выполнен полный комплекс работ по замене разрушенного камня фундаментов и стен, штукатурные работы. Реставраторы воссоздали перекрытия и лестницы между ярусами. Кроме того, проведено электричество.

Строители также укрепили граффити, обнаруженные внутри башни во время предпроектных работ. По словам экспертов, самым древним изображениям не менее трёх столетий.

«Отремонтирована кровля шатра и воссоздана дозорная изба в соответствии с проектом реставрации», – добавили специалисты.

Отметим, архитектурный облик башни сохранили с опорой на период конца XVII века (допетровское время). Впервые облик башни был реконструирован в период реставрации 1960-х годов, когда по проекту архитектора Всеволода Смирнова надстроили каменную башню четырьмя, пятью и шестью ярусами. Тогда были воссозданы деревянный шатёр и дозорная изба с прапором и красным тёсом с пиками.

Башня Верхних решёток – оригинальная водопропускная башня XVI–XVII веков, значительный памятник самобытного оборонного зодчества псковской школы и памятник псковской реставрационной школы 1960-х годов XX века.