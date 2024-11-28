Ростовский академический симфонический оркестр выступает на псковской сцене

19:20, 28 ноября 2024, ПАИ

Ростовский академический симфонический оркестр под управлением Антона Шабурова исполняет шедевры классической музыки на сцене БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 28 ноября. Видео выступления опубликовано в телеграм-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В первом отделении концерта псковичи услышат симфоническую фантазию Модеста Мусоргского «Ночь на Лысой горе» и «Рапсодию на тему Паганини» для фортепиано с оркестром ля минор Сергея Рахманинова.

Во втором отделении прозвучит симфония «Манфред» Петра Чайковского, которая была написана по мотивам драматической поэмы Дж. Г. Байрона.

Ростовский академический симфонический оркестр – ведущий музыкальный коллектив на юге России. В следующем году он отметит 90-летие. Оркестр регулярно участвует в известных российских и международных фестивалях и конкурсах, среди которых «Ростовские премьеры», «Рахманиновские дни в Ростове», «Донская музыкальная весна», «Мир Кавказа» и Ростовский музыкальный фестиваль «Мост».