Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ростовский академический симфонический оркестр выступает на псковской сцене

Ростовский академический симфонический оркестр под управлением Антона Шабурова исполняет шедевры классической музыки на сцене БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 28 ноября. Видео выступления опубликовано в телеграм-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В первом отделении концерта псковичи услышат симфоническую фантазию Модеста Мусоргского «Ночь на Лысой горе» и «Рапсодию на тему Паганини» для фортепиано с оркестром ля минор Сергея Рахманинова.

Во втором отделении прозвучит симфония «Манфред» Петра Чайковского, которая была написана по мотивам драматической поэмы Дж. Г. Байрона.

Ростовский академический симфонический оркестр – ведущий музыкальный коллектив на юге России. В следующем году он отметит 90-летие. Оркестр регулярно участвует в известных российских и международных фестивалях и конкурсах, среди которых «Ростовские премьеры», «Рахманиновские дни в Ростове», «Донская музыкальная весна», «Мир Кавказа» и Ростовский музыкальный фестиваль «Мост».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 ноября 2024

В Пскове состоялся традиционный крестный ход вокруг города
28 ноября 2024

Космос, металлолом и советская фантастика: Игорь Иванов и Николай Митчин стали гостями «Серебряного дождя». Главное
28 ноября 2024

Ростовский академический симфонический оркестр выступает на псковской сцене
28 ноября 2024

В Псково-Печерском монастыре завершается реставрация башни Верхних решёток
28 ноября 2024

Антитеррористическое учение провели силовые ведомства на автовокзале в Печорах
28 ноября 2024

Итоговый семинар со специалистами молодёжной политики прошёл в Пскове
28 ноября 2024

О густом тумане предупреждают псковичей
28 ноября 2024

В Кунье догазифицировали домовладения

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...