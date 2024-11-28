Ростовский академический симфонический оркестр выступает на псковской сцене
Ростовский академический симфонический оркестр под управлением Антона Шабурова исполняет шедевры классической музыки на сцене БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 28 ноября. Видео выступления опубликовано в телеграм-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В первом отделении концерта псковичи услышат симфоническую фантазию Модеста Мусоргского «Ночь на Лысой горе» и «Рапсодию на тему Паганини» для фортепиано с оркестром ля минор Сергея Рахманинова.
Во втором отделении прозвучит симфония «Манфред» Петра Чайковского, которая была написана по мотивам драматической поэмы Дж. Г. Байрона.
Ростовский академический симфонический оркестр – ведущий музыкальный коллектив на юге России. В следующем году он отметит 90-летие. Оркестр регулярно участвует в известных российских и международных фестивалях и конкурсах, среди которых «Ростовские премьеры», «Рахманиновские дни в Ростове», «Донская музыкальная весна», «Мир Кавказа» и Ростовский музыкальный фестиваль «Мост».
Космос, металлолом и советская фантастика: Игорь Иванов и Николай Митчин стали гостями «Серебряного дождя». Главное