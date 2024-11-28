Обвиняемый в краже трёх велосипедов пскович предстанет перед судом
Обвинительное заключение утвердил прокурор Пскова в отношении молодого человека, который в сентябре текущего года тайно похитил три велосипеда, оставленных в подъездах в разных районах Пскова. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.
Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 158 УК РФ за каждое из совершённых преступлений. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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