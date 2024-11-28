Обвиняемый в краже трёх велосипедов пскович предстанет перед судом

20:07, 28 ноября 2024, ПАИ

Обвинительное заключение утвердил прокурор Пскова в отношении молодого человека, который в сентябре текущего года тайно похитил три велосипеда, оставленных в подъездах в разных районах Пскова. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 158 УК РФ за каждое из совершённых преступлений. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.