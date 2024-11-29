В России допустили повышение возраста молодёжи до 60 лет

07:26, 29 ноября 2024, ПАИ

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова считает, что скоро молодёжью будут считаться люди до 60 лет, пишет «Интерфакс».

Главной предпосылкой продления молодости Скворцова считает увеличение продолжительности жизни. «С учётом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60. Это будут все молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды», — сказала Скворцова на сессии Конгресса молодых ученых «Молодежь в науке: строим технологическое будущее».

Скворцова напомнила, что, по классификации возрастов ВОЗ, молодежью считаются люди до 44 лет. Люди с 45 до 59 лет — среднего возраста, 60–74 лет — пожилого, 75–90 лет — старческого. С 90 лет начинается долголетие.