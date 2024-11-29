Сегодня начнётся голосование за внешний вид новой тысячерублёвой купюры

08:14, 29 ноября 2024, ПАИ

Сегодня начнётся голосование за внешний вид новой тысячерублёвой купюры. Отдать свой голос за одну из 25 отобранных достопримечательностей Поволжья можно на официальном сайте Банка России. В этом списке есть музеи, театры, монументы и другие центры культуры, корабли, мосты, аэропорт и ГЭС, но нет храмов, мечетей и других культовых зданий или памятников.

Менять оформление одной из сторон новой тысячерублевой банкноты понадобилось из-за того, что первый вариант дизайна с символами Казанского кремля вызвал «неоднозначную реакцию в обществе».

В первом, уже утвержденном было варианте оформления новой тысячерублевки на оборотной стороне банкноты изобразили Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казанском кремле, расположенный в здании дворцовой церкви. На этом храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале 2000-х годов, до сих пор нет креста. Появление его изображения в таком виде вызвало возмущение среди православных верующих.

Голосование за новые символы для тысячерублевой банкноты продлится до полудня 12 декабря. По его итогам набравшие наибольшее число голосов символы Поволжья будут изображены на оборотной стороне банкноты. Лицевая сторона тысячерублевой купюры при этом останется такой же, какой она была представлена в 2023 году.