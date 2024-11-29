Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сегодня начнётся голосование за внешний вид новой тысячерублёвой купюры

Сегодня начнётся голосование за внешний вид новой тысячерублёвой купюры. Отдать свой голос за одну из 25 отобранных достопримечательностей Поволжья можно на официальном сайте Банка России. В этом списке есть музеи, театры, монументы и другие центры культуры, корабли, мосты, аэропорт и ГЭС, но нет храмов, мечетей и других культовых зданий или памятников.

Менять оформление одной из сторон новой тысячерублевой банкноты понадобилось из-за того, что первый вариант дизайна с символами Казанского кремля вызвал «неоднозначную реакцию в обществе».

Дизайн тысячерублёвой купюры 2023 года

В первом, уже утвержденном было варианте оформления новой тысячерублевки на оборотной стороне банкноты изобразили Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казанском кремле, расположенный в здании дворцовой церкви. На этом храме, который был разграблен в советское время и отремонтирован в начале 2000-х годов, до сих пор нет креста. Появление его изображения в таком виде вызвало возмущение среди православных верующих.

Голосование за новые символы для тысячерублевой банкноты продлится до полудня 12 декабря. По его итогам набравшие наибольшее число голосов символы Поволжья будут изображены на оборотной стороне банкноты. Лицевая сторона тысячерублевой купюры при этом останется такой же, какой она была представлена в 2023 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 ноября 2024

Псков украшают к Новому году
29 ноября 2024

Флешмоб по математике пройдёт в Пскове
29 ноября 2024

Армия, биометрия, запрет на чайлдфри: какие законы вступают в силу в декабре
29 ноября 2024

Матвеев день наступил по народному календарю: ​что можно и нельзя делать 29 ноября
28 ноября 2024

Более 800 мероприятий в честь 80-летия Великой Победы запланировано провести в Псковской области
28 ноября 2024

В ряды кадетов вступили учащиеся псковской гимназии
28 ноября 2024

Михаил Ведерников дал ряд поручений в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Псковской области
28 ноября 2024

Концерт Ростовского академического симфонического оркестра прошёл в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...