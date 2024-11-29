Учёные назвали самые умные породы кошек

07:45, 29 ноября 2024, ПАИ

Ученые из университета в Хельсинки выяснили, что самым выдающимся интеллектом отличаются абиссинская, бенгальская и бирманская породы кошек. Результаты исследования опубликованы в журнале Veterinary Science, пишет Gazeta.ru.

Высокий уровень интеллекта этих пород объясняется их длительным эволюционным развитием. Адаптация к разнообразным условиям жизни способствовала формированию у этих кошек не только развитых когнитивных способностей, но и гибкости поведения. Эти породы также проявляют высокий эмоциональный интеллект и быстро адаптируются к новым условиям и средам обитания.

Чётких критериев для измерения умственных способностей кошек нет, но эксперименты показали заметные различия между породами.