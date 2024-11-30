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Общество

Кутузовские чтения пройдут в Пскове 29 ноября

Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва и исторический факультет Псковского государственного университета приглашают псковичей на XXX Юношеские Кутузовские чтения, посвящённые 80-летию полного освобождения территории Псковской области от нацистских оккупантов. Об этом ПАИ сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Чтения будут проходить на историческом факультете ПсковГУ (улица Леона Поземского, 6, аудитория 204) 29 ноября с 14:30 до 17:00. К чтениям подготовлена выставка копий документов из фондов Государственного архива Псковской области «К 80-летию освобождения Пскова».

Участники чтений выступят с докладами на темы «Оккупация Пскова во время Великой Отечественной войны», «Шталаг 372», «Деятельность Второй Ленинградской партизанской бригады. Партизанский край», «Псковские священники в годы Великой Отечественной войны», «Деятельность Псковской православной миссии в период оккупации 1941–1944 годов», «Школьное образование в Пскове в период немецко-фашистской оккупации (1941–1944 годы)», «К проблеме организации и обеспечения школьного образования на оккупированной территории Псковского края в годы Великой Отечественной войны», «Освобождение районов Псковской области», «Восстановление школ после Великой Отечественной войны», «Псковичи – герои Советского Союза», «Солдатская правда о войне (по страницам мемуаров Ю. Никулина о его участии в военных событиях на Псковщине в годы Великой Отечественной войны)», «Мемориализация исторической памяти в РФ и в странах Прибалтики и Польше», «Опыт применения настольно-образовательной игры «Псков в годы оккупации. Великая Отечественная война».

Организаторы чтений – управление культуры администрации Пскова, управление образования администрации Пскова, ПсковГУ, библиотека имени И. И. Василёва, Псковский филиал Российской международной академии туризма, Государственный архив Псковской области, военно-исторический клуб «Кольчуга».

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