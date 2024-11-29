О высокой ключевой ставке и героях-инвесторах, ценах на продукты и трудностях борьбы с «наливайками» – в интервью с Андреем Козловым

22:58, 28 ноября 2024, ПАИ

Как нынешняя борьба с инфляцией тормозит реальную экономику? Зачем поддерживать инвесторов? Кто диктует цены на продукты? Почему городские хотят работать на земле? Кого оштрафует Фонд капитального ремонта Псковской области? На эти и другие острые вопросы ответил председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Государству виднее

– Андрей Григорьевич, уже бывали времена с высокой ключевой ставкой – и ничего, все выжили, стали крепче. Какова сейчас обстановка в реальной экономике?

– Рост инфляции в масштабах страны очень сильно влияет на макроэкономические показатели, и Центробанк с этим вопросом справляется на своём уровне. Но есть микроэкономика – реальный сектор экономики, различные сферы народного хозяйства, динамично развивавшиеся в последние годы. Положительно сказывались не такая уж большая инфляция, госпрограммы, меры господдержки и санкции, давшие рост спроса на нашу продукцию. Но экономикой надо заниматься каждодневно, а с нынешней ключевой ставкой развивать народное хозяйство очень сложно.

Если ставка Центробанка 21 %, несубсидированные кредитные ресурсы банк выдаст под 23-24 %. В такой ситуации потребуется рентабельность продукции порядка 40–50 %, а у нас похвастаться этим могут немногие предприятия. Отрасли экономики с подобной рентабельностью ещё будут немножко развиваться, а все остальные замедлят развитие либо скатятся вниз. Или государство примет какие-то меры – программы, как это было с сельским хозяйством, субсидирование, льготное кредитование. Государству виднее. В Правительстве России много умных и талантливых людей, причём из регионов, и они знают многие проблемы изнутри. Но тем не менее все понимают, что такая ставка не есть хорошо.

Инвестор – современный герой

– Инвесторам выгоднее положить деньги на депозит и получить 20 % годовых, что явно выше любой рентабельности в реальном секторе экономики. Что же движет людьми, вкладывающими деньги в инвестпроекты в Псковской области?

– Инвесторы, которые действительно работают, умеют прогнозировать и понимают, что в России динамика развития раз в несколько лет меняется. Свободные денежные средства можно положить на депозит – это пассивное развитие бизнеса. А есть активное – инвестиции, работа, обеспечение людей, действия команды. Последнее очень важно. Проблема ближайшего будущего в стране – кадровый голод, причём во всех отраслях. И нужно сохранить команду, которая планомерно работает, никуда не разбегается, имеет все социальные гарантии. Поэтому пытаются найти рычаги воздействия и думать на перспективу, понимая, что через какое-то время ставка упадёт и спрос на то, что инвестор производит, будет востребован. Вот этим и обусловлено вложение свободных денег в проекты, и только благодаря активным людям, думающим о будущем, идёт развитие.

– Какие меры поддержки предлагает инвесторам Псковская область?

– В комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике действуют различные программы – по линии Минпромторга, Минэкономразвития, сельского хозяйства. Долго работала индивидуальная программа развития, которую высоко оценили на уровне Совета Федерации, в министерствах экономики и финансов: мы вошли в число лидеров по количеству привлечённых денежных средств. На каждый вложенный в эту программу рубль мы привлекли пять рублей. Надеемся, что программу для Псковской области подпишут повторно. По крайней мере, нам обещали, что она будет действовать и далее. А это как раз меры господдержки инвесторов, которые реализуют крупные структурные проекты, актуальные для Псковской области.

Есть также ряд налоговых льгот в различных категориях и других направлениях, например сопровождение проектов. Когда я реализовывал крупный проект, правительство области всесторонне оказывало поддержку на всех уровнях, начиная от электроэнергии, газификации и до сопровождения и надзора. Хотя такая поддержка выражена не в деньгах, она тоже дорогого стоит.

Тонкости развития

– Депутаты областного Собрания предложили продлить госпрограмму поддержки строительства модульных гостиниц во всём Псковском регионе. Зачем поддерживать? Спрос есть, туристов много, и так заработают.

– В Пскове есть гостиницы с хорошими звёздами и сервисом, наверное, в Великих Луках тоже есть. В муниципальных округах или нет вообще, или гостиницы очень невысокого уровня, людей с деньгами и повышенными потребностями тяжело туда поселить.

А ведь наша область – не только Псков и Великие Луки, это вся большая территория с красивой природой, историей, достопримечательностями. Проводятся праздники, различные фестивали. Люди приезжают, а остановиться им негде. В гостиничную программу, где дают федеральные средства, вошло 19 наших регионов, немножко и область финансирует. Программа хороша тем, что структурные объекты не требуют такого долгого согласования, как капитальные, где различные экспертизы занимают подчас годы. Строительство модульных гостиниц позволяет развивать не только туризм, но и небольшие территории муниципалитетов, где есть красивая природа или достопримечательности. Инициатива очень важна для муниципалитетов: люди туда поедут, оставят денежные средства, это пополнит местный бюджет и даст толчок к развитию.

Кто виноват и что делать

– В последнее время взлетели цены на молочную продукцию. С чем это связано?

– Цены на продукты питания вообще взлетели, по оценкам разных аналитиков, от 20 до 50 %. На молочную продукцию больше обращают внимание, потому что мы потребляем её практически каждый день. Цены поднялись из-за той же ставки рефинансирования. 40 % рентабельности у производителей молочной продукции нет, если получают 10–15 % – это очень хорошо. Отрасль требует долгого развития, это не история, когда ты вложил средства и через два года вернул их с прибылью. К тому же это продукция с определёнными требованиями к качеству и к срокам реализации. Плюс молоко производителя идёт к переработчикам, затем в магазины, так что к потребителю продукция приходит через третьи руки.

Но, по моему личному мнению, которое мне кажется достаточно объективным, в итоге цены на молочную продукцию диктуют торговые сети в рамках своих договоров. Сейчас пытаются с этим бороться: Госдума хочет принять закон о том, чтобы торговые сети не могли в одностороннем порядке менять условия договора о количестве поставленной продукции. Сейчас они могут увеличить либо уменьшить поставку, грозя сельхозпроизводителям штрафами. Ещё одна проблема – односторонний порядок повышения цен. Торговые сети могут поменять цену по своему желанию, а производители должны предупреждать за три месяца.

Что касается масла, когда обложили пошлинами пальмовые добавки, стало невыгодно их ввозить. А на один килограмм натурального масла нужно 24 литра молока, вот и считайте по нынешним ценам. Поэтому если масло дешёвое, оно, на мой взгляд, ненатуральное.

– Может быть, законодательно закрепить процентный люфт, с которым торговые сети могут устанавливать ценовую надбавку?

– Я считаю, что давно назрел вопрос установления люфта для продуктов продовольственной корзины: молока, творога, хлеба, яиц. На них не должно быть наценки выше 10 %. По федеральному закону о торговле правительство области может установить такую наценку, но это требует чуть ли не чрезвычайного положения. Поэтому реального механизма в рамках федерального закона о торговле нет. Но я думаю, что всё равно мы к этому придём, имея в виду продукты питания, которые входят в корзину продовольственной безопасности. И придётся либо субсидировать торговые сети, либо установить возможную надбавку федеральным законом.

– Как вы относитесь к шринкфляции, когда производители уменьшают вес продукта?

– Пытаясь завоевать рынок, этим пользуются и переработчики, и торговые сети, ведь многие марки делаются под торговые сети. Вроде всего по 50 граммов убирают из каждой упаковки, а получается достаточно высокая маржа. Я к этому нормально отношусь и считаю, что гораздо важнее качество. 450 или 500 граммов – не так уж принципиально, главное, что человек берёт качественную, вкусную и полезную продукцию.

– Какие продукты могут подорожать до конца года?

– Думаю, вся сельхозпродукция находится в зоне риска. Всё взаимосвязано: животноводство зависит от цен на зерно, зерно – от цен на удобрения и так далее. Сельское хозяйство всегда было дотационным. И если нет достойных мер господдержки, то должны быть дешёвые заёмные средства. Если и таковых нет, себестоимость продукции увеличивается. Продавать ниже себестоимости – это банкротство, так что надо реализовывать хотя бы с небольшой рентабельностью. Но цена будет выше, потому что кредитные ресурсы очень дорогие, электроэнергия, газ и ГСМ подорожали. Плюс сейчас уровень зарплат растёт. Так что себестоимость продукции однозначно будет больше.

Большое будущее

– Почему людей так привлекает сельское хозяйство? Говорят: а вот поеду я в деревню, заведу козу. И реально человек приезжает из крупного города, заводит коз, выращивает рапс...

– Может быть, люди устают от суеты и хотят жить на лоне природы. Сделав небольшие финансовые вложения, обеспечить свою семью продуктами питания и немножко ещё заработать. Это очень здорово. Иногда у нас появляются такие креативные проекты, как разведение страусов и улиток. Кстати, они достаточно востребованы и уже стали чуть ли не брендом Псковской области. Поэтому дай бог, чтобы такие проекты были.

Кроме того, у нас очень много свободной и недорогой земли, а земля – это средство производства, это то, на чём строится любая отрасль. Программа «Псковский гектар» именно про это, но можно и без неё найти земли, в муниципалитетах с удовольствием их выделят на благие цели. Плюс есть грантовая поддержка начинающих фермеров, малосемейных ферм, кооперативов, агротуризма, а также федеральная грантовая поддержка на уровне чуть ли не президента. И если в принципе этим заняться, можно привлечь дополнительные федеральные и областные средства, и люди могут зарабатывать.

А самое главное – территория оживает. Когда приезжают активные граждане, вокруг них уже крутятся какие-то институты, туда идут дороги и электричество, строятся модульные гостиницы, потом приезжают люди, получают услуги и оставляют деньги, а это значит, что идут налоги. Мне кажется, в этой области нам надо развиваться, за этим большое будущее.

За всё надо платить

– Почему размер минимального взноса за капремонт с 2025 года решили увеличить на 15 % при инфляции 8 %?

– Согласно федеральному закону, мы можем повышать этот тариф два раза в год соответственно проценту инфляции. Год назад мы провели переговоры с правительством Псковской области и тогда приняли решение тариф не поднимать. Целый год действовал старый, поэтому грядущее повышение и получилось 15 %, но даже в этом случае экономически обоснованный тариф в три раза выше, чем действующий. Мы не раз выходили на федеральный уровень, говоря, что эту программу надо субсидировать на уровне государства, потому что она реально действенная, но пока правительство не дало положительного ответа.

Сейчас задолженность населения Фонду капитального ремонта Псковской области – более 400 миллионов рублей, и фонд начинает претензионную работу с неплательщиками. Ведь стоимость ремонта дома в два-три раза выше, чем три года назад.

– Депутаты приняли закон, обобщающий все нормативные акты о регулировании продаж алкоголя в регионе, но он никак не повлияет на правила торговли. Не пора ли ужесточить? «Наливаек» меньше не становится.

– Я с вами согласен, но не все придерживаются этой позиции.

Вопрос с «наливайками» уже года три муссируется, и мы ждали, что федеральный закон решит проблему. К сожалению, не решил. Он наделил регионы некоторыми полномочиями по установлению определённых часов и дней торговли, функционала различных ведомств, контроля. Наш областной закон просто приведён в соответствие с федеральным.

Сегодня комитет по экономической политике выдаёт лицензии на право продажи алкоголя. По логике, раз выдаёшь лицензию, ты должен и контролировать. Я задал вопрос: были ли проверки неблагонадёжных заведений, на которые жаловалось население? Они сказали, что пытались, но прокуратура не санкционировала проверки. Почему? Потому что нельзя доказать, есть ли угроза жизни и здоровью человека. На мой взгляд, тут позиция прокуратуры очень непонятна. К сожалению, за три года сколько комитет ни обращался, ни разу не было санкций на такие проверки. Соответственно, механизм контроля не работает. Вот в этом корень зла. Мне кажется, надо выработать чёткую позицию прокуратуры, исполнительной власти и федерального центра, который занимается алкогольным регулированием. Тогда, наверное, родится нормативный прорыв, который будет не только контролировать, но и решать вопросы развития.