Армия, биометрия, запрет на чайлдфри: какие законы вступают в силу в декабре

08:29, 29 ноября 2024, ПАИ

Какие законы и постановления вступают в силу в декабре, опубликовала «Парламентская газета».

С 1 декабря 2024 года штатная численность военнослужащих Вооруженных сил РФ будет увеличена на 180 тысяч и составит 1,5 миллиона человек. Такой Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 2024 года № 792 вступает в силу 1 декабря. Общая численность ВС РФ превысит 2,4 миллиона личного состава.

C 1 декабря 80-летним юбилярам повысят пенсию. В декабре фиксированную выплату к пенсии повысят тем пожилым людям, которые в ноябре отметили 80-летний юбилей. Также на повышение пенсии могут рассчитывать россияне, получившие I группу инвалидности.

Доплату устанавливают только по одному из двух оснований, но в обоих случаях ее размер — 100 % фиксированной выплаты к пенсии. Размер фиксированной выплаты в 2024 году — 8134 рубля 88 копеек.

Если фиксированную выплату удвоили, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее повышать не будут.

C 1 декабря участников СВО освободят от исполнительского сбора. Исполнительский сбор — это денежное взыскание, которое необходимо оплатить, если не погасить долг вовремя. Он составляет 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества.

На законодательном уровне уже установлен мораторий на взыскание и судебное рассмотрение дел о взыскании долгов в отношении участников спецоперации. Теперь их решили освободить от уплаты исполнительского сбора.

Кроме того, с тех, кто после 1 декабря 2024 года заключит контракт о прохождении военной службы, спишут все кредитные и судебные долги в сумме до 10 миллионов рублей.

Также с 30 до 180 дней увеличен срок, в течение которого в отношении бойцов, прекративших участие в спецоперации, не могут быть возобновлены ранее приостановленные исполнительные производства.

С 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года пройдет эксперимент по сдаче биометрии иностранными гражданами при въезде в Россию.

На первом этапе фото и отпечатки пальцев иностранцы будут сдавать в пунктах пропуска в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково (Оренбургская область). До конца июня 2025 года такую практику планируют распространить на все погранпереходы.

На втором этапе, который начнется 30 июня 2025 года, биометрические данные можно будет сдать заранее через приложение «Единая биометрическая система». После этого появится возможность подать заявление со своими данными через портал «Госуслуги» и информацией о целях визита.

Эксперимент не затронет граждан Белоруссии, детей в возрасте до шести лет, сотрудников диппредставительств и консульских учреждений других стран в РФ, работников различных международных организаций, аккредитованных в РФ, а также членов их семей.

С 1 декабря заявление с просьбой предоставить информацию о размере компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации (ТСР) можно будет направить через портал «Госуслуги». Такой приказ Минтруда России от 26.07.2023 № 603н вступает в силу 1 декабря.

Этот же документ предполагает, что уведомлять инвалида или его представителя о размере компенсации и принятом решении о ее выплате также смогут через личный кабинет на «Госуслугах».

Выплачивать компенсацию будут по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания человека с ограниченными возможностями.

По действующему законодательству ТСР бесплатно передают инвалидам, если эти изделия включены в индивидуальную программу реабилитации или абилитации. Получить ТСР можно тремя способами: безвозмездно забрать их в территориальном органе Социального фонда, купить изделие самостоятельно, а после получить за это денежную компенсацию, использовать электронный сертификат.

С 4 декабря пропаганда чайлдфри станет наказуемой. Распространение идеологии осознанного отказа от деторождения в СМИ, интернете, фильмах и рекламе в России попадет под запрет. Такой закон от 23 ноября 2024 года № 411-ФЗ вступает в силу 4 декабря.

Владельцам соцсетей придется мониторить контент и немедленно ограничивать доступ к пропаганде отказа от деторождения. Если такую информацию вовремя не удалят, то интернет-страницу внесут в реестр сведений доменных имен, содержащих запрещенную в РФ информацию.

При этом правонарушением не будут считать распространение сведений о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения.

С тех, кто публично распространяет идеологию отказа от деторождения, будут взимать штрафы. Это предусматривает закон от 23 ноября 2024 года № 401-ФЗ.

Для должностных лиц наказанием станет взыскание в размере до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 миллиона рублей. Для последних также предусмотрели наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток. Если идеи чайлдфри будут распространять среди несовершеннолетних через СМИ или интернет, штрафы составят до 400 тысяч рублей для физических лиц. Должностные лица и юрлица заплатят еще больше — до 800 тысяч рублей и до 5 миллионов рублей соответственно.

С 4 декабря сбыт и представление в налоговые органы подложных счетов-фактур и налоговых деклараций будут грозить лишением свободы на срок до семи лет.

Такие документы будут признавать подложными, если они содержат ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг или о передаче имущественных прав.

За подачу подобных деклараций будут штрафовать на суммы от 100 до 300 тысяч рублей либо назначать принудительные работы на срок до четырех лет. Кроме того, возможно наказание в виде лишения свободы на тот же срок в случаях, когда такие деяния сопряжены с извлечением крупных доходов.

Аналогичное преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, будет наказываться принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом до 800 тысяч рублей.

С 4 декабря зарегистрировать право собственности на машино-место в паркинге многоквартирного дома или на коллективной автостоянке, если оно находится в общей долевой собственности, станет проще: для этого больше не потребуется обходить каждого соседа и получать его согласие.

По новым правилам, чтобы зарегистрировать свое парковочное место как отдельный объект недвижимости, необходимо заключить договор с кадастровым инженером. Он определит его границы и составит технический план. Кадастровый инженер должен известить об этом собственников, разместив объявление в местных СМИ, а также в подъездах дома или других общедоступных местах. В извещении обязательно должны быть указаны контактные данные владельца машино-места, самого кадастрового инженера и дата окончания приема возражений от участников долевой собственности.

Возражения принимаются в течение 30 календарных дней в письменном виде, их также можно направить в орган регистрации прав по месту расположения недвижимости. Если возражения не поступили, то местоположение машино-места считается согласованным и можно подавать документы на регистрацию права собственности.

С 10 декабря проводить экзамены для иностранных граждан по русскому языку, истории России и основам российского законодательства, а также выдавать соответствующие сертификаты смогут только государственные учреждения, включенные в специальный перечень правительства.

Включать учреждения в данный перечень будет кабмин на основании предложений Минобрнауки России по согласованию с МВД России и Рособрнадзором.

Госучреждениям, включенным в перечень, запретят передавать права и обязанности по проведению экзамена и (или) выдаче сертификата третьим лицам.

С 20 декабря осужденные, находящиеся в следственном изоляторе, получат право на длительные свидания с родственниками. Прежде такого права у заключенных, оказавшихся в СИЗО, не было. Теперь это станет возможным при наличии письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело в отношении этого человека. Кроме того, станет возможным заменить длительное свидание на краткосрочное, а право на свидание — правом на телефонный разговор.

C 20 декабря в законодательстве появятся новые понятия: «организация сектора промышленного дизайна», «инжиниринговая организация (инжиниринговый центр) в сфере создания промышленной продукции», «инжиниринговая организация (инжиниринговый центр) в сфере создания промышленного производства».

Под инжиниринговой деятельностью, согласно закону, будут понимать инженерно-консультационные услуги по подготовке производства и реализации промышленной продукции, строительства и эксплуатации промышленных объектов, а также предпроектные и проектные услуги.

Под услугами в области промышленного дизайна — работы по проектированию эстетических свойств промышленной продукции, включающие в себя исследования в области дизайна промышленной продукции, подготовку эскизов, макетов изделий, оснастки и оборудования и другие виды деятельности.

Правительство будет устанавливать требования к инжиниринговым организациям и организациям сектора промышленного дизайна, а также утверждать порядок формирования и ведения реестра таких организаций.

С 1 декабря устанавливать порядок определения и утверждения допустимого улова в районах действия международных договоров будет Правительство РФ, а перечень видов водных биоресурсов — Росрыболовство. Это предполагают вступающие в силу нормы закона от 29 мая 2024 года № 101-ФЗ. Кроме того, до конца 2024 года продлевается действие договоров пользования рыболовными участками, срок действия которых истекает до 1 ноября этого года.

С 1 декабря государственные унитарные предприятия и государственные учреждения, уполномоченные региональными органами госвласти, получат право экспортировать природные алмазы и бриллианты из государственных фондов. Такой Указ Президента РФ от 18 сентября 2024 года № 808 вступает в силу 1 декабря. Также самостоятельно продавать представительные партии необработанных природных алмазов смогут субъекты добычи природных алмазов в порядке, установленном Минфином России.

С 1 декабря будет расширен перечень лицензионных требований, в соответствии с которыми обеспечивается предоставление доступа к интернету. В него вошло требование о соблюдении схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам.

С 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года в России будет действовать временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Под ограничения также подпадут отходы и лом металлов, плакированных драгоценными, прочие отходы и лом, содержащие драгметаллы или их соединения, отходы и лом электротехнических и электронных изделий.

С 4 декабря власти Санкт-Петербурга получат право проводить госэкспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий ряда объектов капстроительства. Такой закон от 23 ноября 2024 года № 404-ФЗ вступает в силу 4 декабря. Речь, в частности, идет об объектах культурного наследия федерального значения, объектах инфраструктуры железнодорожного и воздушного транспорта.

С 4 декабря мораторий на обязанность оплачивать налоги и взносы одновременно с переводом зарплат в сфере гособоронзаказа продлен на 2025 год.

С 4 декабря Минфин по согласованию с Банком России будет определять правила кодирования реквизитов перевода (с использованием QR-кода) денежных средств в пользу бюджета РФ.

С 23 декабря режим зон территориального развития, введенный в России в 2011 году, будет упразднен. Сейчас в стране используются режимы, более привлекательные для регионов и потенциальных инвесторов. Например, особые экономические зоны или территории опережающего развития.