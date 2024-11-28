24-летней великолучанке грозит пять лет тюрьмы за кражу денег из банкомата
24-летней великолучанке грозит пять лет тюрьмы за кражу денег из банкомата, сообщили ПАИ в прокуратуре Великих Лук.
В начале октября в одном из отделений Сбербанка девушка обнаружила в банкомате 20 тысяч рублей, которые забыл предыдущий посетитель. Не обнаружив собственника, девушка забрала деньги себе и потратила по своему усмотрению.
Санкция п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, по которой обвиняется великолучанка, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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