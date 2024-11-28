24-летней великолучанке грозит пять лет тюрьмы за кражу денег из банкомата

08:33, 29 ноября 2024, ПАИ

24-летней великолучанке грозит пять лет тюрьмы за кражу денег из банкомата, сообщили ПАИ в прокуратуре Великих Лук.

В начале октября в одном из отделений Сбербанка девушка обнаружила в банкомате 20 тысяч рублей, которые забыл предыдущий посетитель. Не обнаружив собственника, девушка забрала деньги себе и потратила по своему усмотрению.

Санкция п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, по которой обвиняется великолучанка, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.